La Val d’Aosta resta al centrosinistra: Testolin torna presidente. Respinta l’offensiva per il ribaltone e un’alleanza con Lega e Fi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Resterà di centro sinistra il nuovo governo della Valle d’Aosta che domani, venerdì 24 febbraio, verrà ufficializzato con un’assemblea straordinaria. Il taglio della testa dell’ex presidente Erik Lavevaz non ha portato al “ribaltone” a destra, atteso o temuto a seconda dei punti di vista. La dirigenza dell’Union Valdôtaine, assieme ai presidenti delle sezioni, si è riunita all’inizio del mese, e quasi ad unanimità ha bocciato l’idea di abbandonare il Partito Democratico per allargare la maggioranza a Lega e Forza Italia. Il consigliere regionale Aurelio Marguerettaz, artefice della caduta di Lavevaz, per la seconda volta durante la legislatura non è riuscito a portare a termine il suo progetto di spostare l’asse autonomista a destra. Il presidente incaricato sarà Renzo Testolin, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Resterà di centro sinistra il nuovo governo della Valleche domani, venerdì 24 febbraio, verrà ufficializzato con un’assemblea straordinaria. Il taglio della testa dell’exErik Lavevaz non ha portato al “” a destra, atteso o temuto a seconda dei punti di vista. La dirigenza dell’Union Valdôtaine, assieme ai presidenti delle sezioni, si è riunita all’inizio del mese, e quasi ad unanimità ha bocciato l’idea di abbandonare il Partito Democratico per allargare la maggioranza ae Forza Italia. Il consigliere regionale Aurelio Marguerettaz, artefice della caduta di Lavevaz, per la seconda volta durante la legislatura non è riuscito a portare a termine il suo progetto di spostare l’asse autonomista a destra. Ilincaricato sarà Renzo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... charlesvas2 : RT @charlesvas2: Ufo avvistato ieri in Val d'Aosta. ... - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #23febbraio 1901 nasceva #FedericoChabod. Insigne storico. Esponente del pensiero laico e anticlericale, nel 1934 in… - AnesthesiaLC : Sogno una fiction girata in Val d’Aosta - mariobianchi18 : Il #23febbraio 1901 nasceva #FedericoChabod. Insigne storico. Esponente del pensiero laico e anticlericale, nel 193… - QuinziUgo : RT @salviamoroma: #Roma desolante vista dal ponte delle Valli - Via Val d'Aosta -