La tredicenne uccisa dalla madre: quando il rapporto tra genitori e figli sfocia in tragedia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il legame tra genitori e figli è qualcosa di speciale, il più delle volte profondo e indissolubile. Certo i contrasti non mancano perché fanno parte dei rapporti: sono la naturale conseguenza del crescere. Da una parte ci sono i figli che hanno voglia di affermare la propria indipendenza, dall’altra il desiderio dei genitori di continuare ad essere una guida anche quando i loro piccoli sono pronti ad affrontare il mondo da soli. Ci sono casi però, in cui gli eventi della vita, un momento di debolezza o semplicemente la paura della perdita prendono il sopravvento. Purtroppo sono situazioni imprevedibili che portano a compiere gesti impensabili come è successo a Silì, una frazione di Oristano dove una madre ha ucciso la figlia tredicenne a ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il legame traè qualcosa di speciale, il più delle volte profondo e indissolubile. Certo i contrasti non mancano perché fanno parte dei rapporti: sono la naturale conseguenza del crescere. Da una parte ci sono iche hanno voglia di affermare la propria indipendenza, dall’altra il desiderio deidi continuare ad essere una guida anchei loro piccoli sono pronti ad affrontare il mondo da soli. Ci sono casi però, in cui gli eventi della vita, un momento di debolezza o semplicemente la paura della perdita prendono il sopravvento. Purtroppo sono situazioni imprevedibili che portano a compiere gesti impensabili come è successo a Silì, una frazione di Oristano dove unaha ucciso laa ...

