La Transnistria, la Nato, i piani per l'invasione: Perché Vladimir Putin vuole la Moldavia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Se in Ucraina è il Donbass, in Moldavia è la Transnistria il casus belli di Vladimir Putin. Dietro la revoca del decreto sulla sovranità di Chisinau c'è una lunga storia di conflitti geopolitici e un'opportunità. Il primo ministro moldavo Dorin Recean ha rivelato l'esistenza di piani russi per prendere l'aeroporto della capitale. Per usarlo come testa di ponte di una nuova invasione. Ma la minaccia velata serve a dare un segnale, l'ennesimo, all'Occidente. Il decreto presupponeva relazioni più strette tra la Russia, l'Europa e gli Stati Uniti. La decisione di revocarlo è stata presa per «garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali». Nella regione "contesa" sono già presenti un migliaio di soldati russi. E la presidente Maia Sandu ha confermato di aver ...

