La transizione non uccida l’automotive. L’allarme di Federmanager e la risposta del governo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quali saranno, per l’Italia, gli effetti della decisione europea sullo stop alle auto diesel e benzina nel 2035? Quante imprese saranno a rischio chiusura e che ne sarà della componentistica italiana, fiore all’occhiello della filiera dell’auto e polmone dell’industria tedesca dell’auto, che ancora rappresenta un buon pezzo di Pil europeo? E, soprattutto, cosa può e deve fare il governo per garantire una transizione del settore economicamente e socialmente sostenibile? Sono queste le domande finite al centro del convegno presso lo spazio eventi di Fontana di Trevi La rivoluzione dell’automotive. Le ricadute sul sistema industriale italiano e il ruolo delle imprese dotate di management, organizzato e promosso da Federmanager, con la presenza del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. ALLARME A QUATTRO ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quali saranno, per l’Italia, gli effetti della decisione europea sullo stop alle auto diesel e benzina nel 2035? Quante imprese saranno a rischio chiusura e che ne sarà della componentistica italiana, fiore all’occhiello della filiera dell’auto e polmone dell’industria tedesca dell’auto, che ancora rappresenta un buon pezzo di Pil europeo? E, soprattutto, cosa può e deve fare ilper garantire unadel settore economicamente e socialmente sostenibile? Sono queste le domande finite al centro del convegno presso lo spazio eventi di Fontana di Trevi La rivoluzione del. Le ricadute sul sistema industriale italiano e il ruolo delle imprese dotate di management, organizzato e promosso da, con la presenza del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. ALLARME A QUATTRO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il mio intervento all’assemblea dell'Unione Industriali della provincia di Savona. Abbiamo proposto alla Meloni di… - SPatuanelli : Questo doveva essere il Governo del “non disturbare chi vuole fare”. Invece è il Governo del “condanniamo a morte c… - LaVeritaWeb : Il drastico stop imposto dal governo motivato dal timore che i crediti generati dal bonus vengano contati come defi… - polasein500cc : RT @LeonardoPanetta: Prodi sta sommessamente facendo notare che transizione al motore elettrico e nuove linee guida sull’agricoltura in Eur… - mrguasco1 : RT @intuslegens: Ho il terrore che le politiche green mi tolgano la moto. Non sono aprioristicamente contro una riduzione dell'inquinamento… -