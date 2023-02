La tassa UE sui colossi energetici che guadagnano dal conflitto ucraino non è per Kiev ma per il caro bollette

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno degli effetti clamorosi delin Ucraina è costituito dai cosiddetti “superprofitti” fatti daidel settore oil&gas. Cinque compagnie del blocco euroatlantico, fra cui tre delle tradizionali “sette sorelle” del petrolio, hanno dichiarato nel 2022 incrementi di fatturato superiori al 100%. A Bruxelles hanno quindi ideato unastraordinaria per raccogliere parte di tali profitti, basandosi sul fatto che si tratta di guadagni “imprevisti e imprevedibili” derivanti da circostanze che hanno complicato la vita degli europei. Ma le compagnie energetiche si oppongono, Exxon in testa, la quale fatto ricorso al tribunale europeo. Ne parla un articolo di Svitlana Romanko sulla European Pravda, giornale onlineeuropeista e filo-occidentale. Obiettivo dellaè alleviare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adrianobusolin : RT @Crudeli45198835: 'Inammissibile'. La sinistra vara la 'tassa sui disabili': la denuncia di FdI - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: 'Inammissibile'. La sinistra vara la 'tassa sui disabili': la denuncia di FdI - FilippoCarmigna : 'Inammissibile'. La sinistra vara la 'tassa sui disabili': la denuncia di FdI - leopadanofe : RT @Crudeli45198835: 'Inammissibile'. La sinistra vara la 'tassa sui disabili': la denuncia di FdI - Alessio2345678 : RT @Crudeli45198835: 'Inammissibile'. La sinistra vara la 'tassa sui disabili': la denuncia di FdI -

Unificata l' Imuterreni agricoli. Non c'è più disparità tra i territori delle due Montoro (unite in un solo ... i cittadini residenti nell'ex Montoro Inferiore continuavano a pagare la, ...Arriva la richiesta di pagamento del saldo Tari, laper la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativa all'anno 2022: scoppia una rivoltasocial contro l'ennesima doccia fredda in un momento di evidenti difficoltà economiche ...

Bolzano, scatta la protesta contro i padroni maleducati: «Serve una ... Alto Adige

"Inammissibile". La sinistra vara la "tassa sui disabili": la denuncia di ... ilGiornale.it

Come fare per non pagare la tassa sui rifiuti La Legge per Tutti

Posso chiedere il rimborso della tassa sui rifiuti pagata in eccesso Il Salvagente

Una piccola tassa sui consumi per i pensionati di domani Il Sole 24 ORE

Arriva la richiesta di pagamento del saldo Tari, la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativa all'anno 2022: scoppia una rivolta sui social contro ...La deputata Gaija Saijn, del partito di Maia Sandu ricorda: “Eravamo talmente indignati che colleghi della nostra famiglia politica appoggiassero un ...