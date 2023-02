La tassa UE sui colossi energetici che guadagnano dal conflitto ucraino non è per Kiev ma per il caro bollette (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno degli effetti clamorosi del conflitto in Ucraina è costituito dai cosiddetti “superprofitti” fatti dai colossi del settore oil&gas. Cinque compagnie del blocco euroatlantico, fra cui tre delle tradizionali “sette sorelle” del petrolio, hanno dichiarato nel 2022 incrementi di fatturato superiori al 100%. A Bruxelles hanno quindi ideato una tassa straordinaria per raccogliere parte di tali profitti, basandosi sul fatto che si tratta di guadagni “imprevisti e imprevedibili” derivanti da circostanze che hanno complicato la vita degli europei. Ma le compagnie energetiche si oppongono, Exxon in testa, la quale fatto ricorso al tribunale europeo. Ne parla un articolo di Svitlana Romanko sulla European Pravda, giornale online ucraino filo occidentale. Obiettivo della tassa è alleviare il ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 23 febbraio 2023) Uno degli effetti clamorosi delin Ucraina è costituito dai cosiddetti “superprofitti” fatti daidel settore oil&gas. Cinque compagnie del blocco euroatlantico, fra cui tre delle tradizionali “sette sorelle” del petrolio, hanno dichiarato nel 2022 incrementi di fatturato superiori al 100%. A Bruxelles hanno quindi ideato unastraordinaria per raccogliere parte di tali profitti, basandosi sul fatto che si tratta di guadagni “imprevisti e imprevedibili” derivanti da circostanze che hanno complicato la vita degli europei. Ma le compagnie energetiche si oppongono, Exxon in testa, la quale fatto ricorso al tribunale europeo. Ne parla un articolo di Svitlana Romanko sulla European Pravda, giornale onlinefilo occidentale. Obiettivo dellaè alleviare il ...

