(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildi Napoli hadi non conservare più ladi Diego Armandoall’interno dell’impianto di Fuorigrotta. Laera stata realizzata dall’artista Domenico Sepe e donata da quest’ultimo proprio al, che l’aveva accettata in forma ufficiale. La giunta di Manfredi però ha fatto un passo indietro, come riportato da Il Mattino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:rimossa d: che fine farà? L’inaugurazione avvenne, con una festa emozionante e nostalgica il 25 novembre del 2021 nel primo anniversario della morte di Diego, davanti. C’erano tutti quel giorno, dagli assessori Cosenza, Ferrante e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : La Statua di Maradona non sarà più allo stadio: l’ha deciso il Comune di Napoli! - cn1926it : Statua #Maradona, il Comune di #Napoli la restituisce all’artista Sepe: il motivo - bizcommunityit : Napoli, addio alla statua di Maradona: il Comune restituisce l'opera all'artista - _thegod_father : RT @Adoir9_: @VerstappenOut @DerSaltato @Ris__20 a Napoli appiccicano una sua foto sul piede sinistro della statua di Maradona fai il bravo - DerSaltato : RT @Adoir9_: @VerstappenOut @DerSaltato @Ris__20 a Napoli appiccicano una sua foto sul piede sinistro della statua di Maradona fai il bravo -

Ladinon interessa più al Comune di Napoli. Dopo averla ricevuta in donazione dell'artista Domenico Sepe, e averla accettata in forma ufficiale, la Giunta Manfredi l'ha rispedita al ......fan di Federer e Nadal e nel calcio si dibatte su chi sia stato il più grande tra Pelé e, ... A Chicago gli hanno dedicato unache è una delle attrazioni piu' visitate, anche tra gli ...

Napoli, addio alla statua di Maradona: il Comune restituisce l'opera all'artista ilmattino.it

Statua Maradona, il Comune la restituisce! La delusione dell'artista ... CalcioNapoli24

La Statua di Maradona non sarà più allo stadio: l’ha deciso il Comune di Napoli! Spazio Napoli

Statua Maradona e museo del Napoli: l'annuncio di Stefano Ceci AreaNapoli.it

Statua Maradona, l'artista Sepe: "Ecco quando tornerà all'esterno ... CalcioNapoli24

Sbloccati i fondi per rifare il look dell’area adiacente la Tribuna autorità dello stadio Diego Armando Maradona. Potenza dell’arrivo degli azzurri guidati dal Ct Roberto Mancini che il 23 marzo ...La statua di Maradona non interessa più al Comune di Napoli. Dopo averla ricevuta in donazione dell’artista Domenico Sepe, e averla accettata in forma ufficiale, la Giunta ...