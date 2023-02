La solidarietà di Pertusella | dai fedeli 20mila euro per i lavori in parrocchia

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 23 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color ellaLa comunità deisostiene ladi Sant’Alessandro di Caronno: si può trarre un primo bilancio dei fondi raccolti tramite offerte per ieffettuati alla chiesa: 19mila 832,85(pari al 35,7% delle spese) sono stati ripartiti per l’impianto microfoni e audio (7mila 614,90) per il portico (5mila 393,40) e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.