La sex positivity di Diesel

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Una montagna di 200 mila preservativi Durex al centro della passerella, gli stessi che sono serviti come invito alla sfilata di, e che verranno distribuiti (300 mila) gratuitamente nei negozi del brand di tutto il mondo nel mese di aprile. «Non facciamo sfilate di moda classiche,è l'alternativa. Per questa stagione il linguaggio democratico diè incentrato sulla sex», racconta Glenn Martens, direttore creativo del marchio di proprietà di Renzo Rosso alla Milano Fashion Week. «Ricordo quando ero un giovane adulto, era così difficile comprare un preservativo, mentre dovrebbe essere qualcosa di facile e ovvio. È molto importante che continuiamo a parlare di sex, per ricordare alle persone di divertirsi, rispettarsi e stare al sicuro. In aprile, amplificheremo il ...

Glenn Martens, il direttore creativo di Diesel, ha messo a servizio della sex positivity la sua nuova collezione autunno inverno 2023. Dunque sesso come diritto umano. Dopo aver abituato gli addetti ai lavori a inviti come sex toys in vetro e monumentali sculture gonfiabili in pose sensuali delle precedenti stagioni, Glenn Martens torna sul tema della sex positivity e per lo show Diesel della Fall-Winter 23/24 va dritto al punto, accatastando in mezzo alla sala una montagna di scatole di preservativi Durex, ben 200mila. Un chiaro invito alla sex positivity.

Diesel showcased a collection of denim garments themed around freedom, pleasure and experimentation with models walking around a mountain of 2,00,000 condom boxes at Milan Fashion Week.