La sentenza del Consiglio di Stato alla base dell'inchiesta contro Meta sull'IVA (Di giovedì 23 febbraio 2023) I social network del gruppo Meta non sono "gratuiti". Questo è l'impianto alla base della nuova indagine avviata su spinta dell'EPPO (la Procura Europea) e ora nelle mani della Procura di Milano nei confronti del colosso di Menlo Park. Si parla di dati personali, ma non dal punto di vista della privacy (come invece accaduto fino a ora), ma per quel che riguarda il versamento dell'IVA su di essi. In che senso? Perché questi dati vengono profilati a fini commerciali e dunque, secondo l'accusa, sono soggetti al versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Ma tutto fa riferimento a una controversia iniziata nel 2018 – che si è conclusa con una sanzione da 5 milioni di euro – tra l'Agcm e Facebook e che si è conclusa con il parere del Tar del Lazio e, soprattutto, con la sentenza del ...

