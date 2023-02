La Sanità e il Covid, promosse solo 11 Regioni: Peggio il Sud, nonostante il minore impatto della prima ondata (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ogni anno il Ministero della Salute valuta l’erogazione delle prestazioni sanitarie – i cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) – che le Regioni devono garantire ai cittadini gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. “Si tratta di una vera e propria “pagella” per i servizi sanitari regionali – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – che permette di identificare Regioni promosse (adempienti), pertanto meritevoli di accedere alla quota di finanziamento premiale, e bocciate (inadempienti)”. Le Regioni inadempienti vengono sottoposte ai Piani di rientro, strumento che prevede uno specifico affiancamento da parte del Ministero della Salute che può arrivare sino al commissariamento della Regione. Sino al 2019 lo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ogni anno il MinisteroSalute valuta l’erogazione delle prestazioni sanitarie – i cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) – che ledevono garantire ai cittadini gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. “Si tratta di una vera e propria “pagella” per i servizi sanitari regionali – afferma Nino Cartabellotta, PresidenteFondazione Gimbe – che permette di identificare(adempienti), pertanto meritevoli di accedere alla quota di finanziamento premiale, e bocciate (inadempienti)”. Leinadempienti vengono sottoposte ai Piani di rientro, strumento che prevede uno specifico affiancamento da parte del MinisteroSalute che può arrivare sino al commissariamentoRegione. Sino al 2019 lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Il dipartimento per la sanità della #Florida pubblica dati allarmanti sugli #effettiavversi dei farmaci anti Covid… - Agenzia_Ansa : Due persone su 3 in Italia non hanno fatto la quarta dose di vaccino anti Covid, somministrazioni in calo del 29,1… - frant42 : RT @ladyonorato: Il dipartimento per la sanità della #Florida pubblica dati allarmanti sugli #effettiavversi dei farmaci anti Covid a mRNA… - DilectisG : RT @luca_cangemi: Il #covid (e non solo..) avrebbe dovuto imporre la fine delle politiche neoliberiste di taglio della #sanita che invece s… - TierreSmart : @Dissidente62 I vostri 11 anni espropriati senza voto ci hanno rovinati, oltre alla sfiga di portare inflazione, fa… -