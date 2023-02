'La Russia aumenta le navi nel Mediterraneo', allarme della Marina. Putin: rafforzeremo l'armamento nucleare (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in un discorso video pubblicato sul sito del Cremlino in occasione della Giornata del Difensore della Patria che sarà data particolare enfasi al ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimirha annunciato in un discorso video pubblicato sul sito del Cremlino in occasioneGiornata del DifensorePatria che sarà data particolare enfasi al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amenoklean : Flotta???Ma da quando la Russia ha delle navi per poterla classificare come flotta??????????? #BoicottaCinaSubito… - NotizieVirgilio : ?? Guerra Ucraina Russia: aumenta il timore di un'apocalisse nucleare La guerra in Ucraina è giunta al 365esimo gior… - RoccaGaspare : @michellesar1 @MarcoFattorini @Motusinfinevel1 L'Ucraina è una terra che sfocia sul mar Nero. Produce tantissimo gr… - dvd27j : @Cr1st14nM3s14n0 Da quando Putin ha vietato il decadimento del Trizio per legge, in Russia questo non è più un prob… - ghanaleaksblog : RT @FBussoletti: #BurkinaFaso, la #Francia chiude le operazioni #militari. Ammaina-bandiera a Camp Bila Zagré, dove operavano 400 membri de… -