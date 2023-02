La Russa ha il diritto di desiderare un figlio non gay

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/As-Np-1-13.mp4 Non solo i cimeli e i simboli, la non cultura di oggi vorrebbe cancellare anche i pensieri. La furiosa polemica scoppiata attorno a quella frase “vorrei avere figli non gay e neppure milanisti” pronunciata dal Presidente del Senato Ignazio La, polemica che non accenna assopirsi, rivela che il pensiero unico ha superato i limiti di guardia e ci sta portando dentro un totalitarismo culturale e politico. Perché, attenzione, Lanon ha detto, né tantomeno pensato, “non accetterei ungay” né “non amerei ungay”, anzi ha precisato che probabilmente ungay, se lo avesse avuto, lo avrebbe amato di più. Qui si vogliono addirittura vietare pensieri e desideri. Chi di noi, in attesa di un bimbo, non ha ...