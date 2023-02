La Russa e le sue parole a Belve, arriva la risposta di Vladimir Luxuria. La Boldrini all’attacco del presidente del Senato (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Russa deve ancora fare i conti con le sue dichiarazioni nel programma Belve. Nelle ultime ore, è arrivata la risposta di Vladimir Luxuria che ha difeso il presidente del Senato. Allo stesso anche un altro attacco da parte di Laura Boldrini. La Russa e le sue parole a Belve, arriva la risposta di Vladimir Luxuria Dopo giorni dalle parole di Ignazio La Russa al programma Belve, si continua a discutere ed aggiornare con nuove dichiarazioni. A parte l’idea discutibile che il presidente del Senato ha rispetto alla possibilità di avere un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ladeve ancora fare i conti con le sue dichiarazioni nel programma. Nelle ultime ore, èta ladiche ha difeso ildel. Allo stesso anche un altro attacco da parte di Laura. Lae le sueladiDopo giorni dalledi Ignazio Laal programma, si continua a discutere ed aggiornare con nuove dichiarazioni. A parte l’idea discutibile che ildelha rispetto alla possibilità di avere un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : #Putin ripropone le sue deliranti farneticazioni: 'Operazioni speciali lanciate per proteggere la Federazione Russa… - leone52641 : RT @corte_dc: I fatti: - la Federazione Russa ha saldato le repubbliche di Donestsk e Lugansk alla Crimea; -l'Ucraina ha di fatto esaurito… - mariellacaio62 : RT @PBerizzi: Ignazio La Russa, presidente del Senato, dice che gli piacerebbe scherzare sul fascismo. No #LaRussa, su un regime criminale… - Pierfanze208 : RT @SecolodItalia1: Luxuria difende La Russa: «Lui omofobo? Assolutamente no, non strumentalizzo le sue parole» - l_honestly : RT @PBerizzi: Ignazio La Russa, presidente del Senato, dice che gli piacerebbe scherzare sul fascismo. No #LaRussa, su un regime criminale… -