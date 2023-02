La Roma passa il turno grazie a un super Spinazzola: Salisburgo battuto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Finisce 2-0 il ritorno dei playoff di Europa League tra Roma e Salisburgo, dopo l’1-0 in favore degli austriaci all’andata (vedi report). PRIMO TEMPO – La Roma di José Mourinho si gioca i playoff di Europa League contro il Salisburgo. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore degli austriaci. Arbitro subito impegnato come il portiere del Salisburgo che smanaccia sulla conclusione di Paulo Dybala al 10? che sbatte poi sulla traversa. Al 33? arriva il vantaggio dei giallorossi, dalla grande accelerazione di Leonardo Spinazzola il pallone arriva ad Andrea Belotti che fa l’1-0. Al 40? c’è il raddoppio della Roma grazie al solito Dybala. La Joya segna al volo di sinistro sul secondo assist di Spinazzola. Il primo tempo termina con il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Finisce 2-0 il ritorno dei playoff di Europa League tra, dopo l’1-0 in favore degli austriaci all’andata (vedi report). PRIMO TEMPO – Ladi José Mourinho si gioca i playoff di Europa League contro il. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore degli austriaci. Arbitro subito impegnato come il portiere delche smanaccia sulla conclusione di Paulo Dybala al 10? che sbatte poi sulla traversa. Al 33? arriva il vantaggio dei giallorossi, dalla grande accelerazione di Leonardoil pallone arriva ad Andrea Belotti che fa l’1-0. Al 40? c’è il raddoppio dellaal solito Dybala. La Joya segna al volo di sinistro sul secondo assist di. Il primo tempo termina con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Giorgia #Meloni non ha nulla da dire sull’aggressione ai ragazzi del liceo Michelangelo. Meloni non ha avuto nulla… - ILOVEPACALCIO : Europa League: lo United elimina il Barcellona. Passa anche la Roma. I risultati finali - alessio_morra : Ottimo e abbondante, passa pure la #Roma, 2-0 al #Salisburgo, gol di #Belotti e #Dybala: è 7 su 7 per la #SerieA.… - TerraFederico : ?? Una #Roma sontuosa passa il turno e si qualifica meritatamente agli ottavi di finale dell'#EuropaLeague. Daje!… - fillppo05 : RT @tuttosport: #EuropaLeague, secondi tempi ???? #ManchesterUnited-#Barcellona 2-1 (4-3) PASSA LO UNITED ???? #Rennes-#ShakhtarDonetsk 1-0 (2… -