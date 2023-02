La rivelazione di Del Piero è inaspettata: 'Voleva portarmi via della Juve...' (Di giovedì 23 febbraio 2023) rivelazione inaspettata quella fatta da Del Piero ai microfoni di Sky. L'ex capitano bianconero si è soffermato su un momento particolare della propria carriera, quando Alex Ferguson ha cercato di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023)quella fatta da Delai microfoni di Sky. L'ex capitano bianconero si è soffermato su un momento particolarepropria carriera, quando Alex Ferguson ha cercato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Come può restare al suo posto un Sottosegretario alla GIUSTIZIA che è indagato per rivelazione del segreto d’uffici… - elio_vito : Oggi, due notizie di persone indagate, un cantante per avere preso a calci le fioriere e un Sottosegretario per riv… - MrKaralis : @VincenzoNamor85 Kang è fico finchè è un dio poi improvvisamente diventa una pippa galattica. La prima parte è lun… - ProssimiC : Infatti il problema fondamentale del programma è cosa mettere nel lungo vuoto tra le esibizioni e la rivelazione (s… - shineongold : RT @italiadeidolori: ??p???s??, prima della Redenzione deflagrerà l'Apocalisse (Rivelazione) con la venuta del (falso) mashiach (?????), in… -