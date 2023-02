La risonanza magnetica in Habilita San Marco: un’apparecchiatura all’avanguardia (Di giovedì 23 febbraio 2023) La risonanza magnetica presente in Habilita San Marco, il poliambulatorio di piazza della Repubblica 10, in centro a Bergamo, è una delle apparecchiature più performanti presenti oggi nell’ambito della diagnostica per immagini. Si tratta di un modello ad alto campo da 1,5 tesla in grado di fornire immagini di qualità eccellente anche con pazienti tecnicamente più complessi ed esegue esami ad una velocità fino al 50% più elevata rispetto al passato per tutte le regioni anatomiche con scansioni sia 2D che 3D. Oltre questi aspetti tecnici, però, la risonanza magnetica di Habilita San Marco è dotata del sistema Ingenia Ambition S che offre l’immersione in un’esperienza virtuale audio e visiva di un ambiente rilassante. L’obiettivo è quello di agevolare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lapresente inSan, il poliambulatorio di piazza della Repubblica 10, in centro a Bergamo, è una delle apparecchiature più performanti presenti oggi nell’ambito della diagnostica per immagini. Si tratta di un modello ad alto campo da 1,5 tesla in grado di fornire immagini di qualità eccellente anche con pazienti tecnicamente più complessi ed esegue esami ad una velocità fino al 50% più elevata rispetto al passato per tutte le regioni anatomiche con scansioni sia 2D che 3D. Oltre questi aspetti tecnici, però, ladiSanè dotata del sistema Ingenia Ambition S che offre l’immersione in un’esperienza virtuale audio e visiva di un ambiente rilassante. L’obiettivo è quello di agevolare ...

