La ragazza che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri: “Non voglio continuare a vivere” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Parla la ragazza che ha investito e ucciso Francesco Valdiserri “Non voglio continuare a vivere”: è quanto dichiara la ragazza di 23 anni che lo scorso 20 ottobre ha investito e ucciso a Roma Francesco Valdiserri. A riferire le sue parole a La Repubblica è Paolo Leoni, il legale di Chiara Silvestri, questo il nome della giovane che la notte tra il 19 e il 20 ottobre scorso si trovava alla guida della sua Suzuki Swift, con la quale ha travolto e ucciso Francesco Valdiserri mentre si trovava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo. “L’unica frase che ripete e che è il suo grido di dolore è ‘Ho rovinato quella ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Parla lache ha“Non”: è quanto dichiara ladi 23 anni che lo scorso 20 ottobre haa Roma. A riferire le sue parole a La Repubblica è Paolo Leoni, il legale di Chiara Silvestri, questo il nome della giovane che la notte tra il 19 e il 20 ottobre scorso si trovava alla guida della sua Suzuki Swift, con la quale ha travolto ementre si trovava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo. “L’unica frase che ripete e che è il suo grido di dolore è ‘Ho rovinato quella ...

