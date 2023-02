La procura ha chiesto l’archiviazione per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non costituisce reato. Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco del Festival di Sanremo che tanto ha fatto discutere finisce con un nulla di fatto, almeno per quanto riguarda l’esposto dell’associazione Pro Vita nei confronti dei due cantanti. La procura delle Repubblica di Imperia, infatti, ha chiesto l’archiviazione. L’associazione aveva presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico. Come ricorderete, durante la finale del Festival, Rosa Chemical, mentre si esibiva con la sua Made in Italy, ha prima mimato un rapporto sessuale con Fedez, seduto in prima fila, e poi lo ha fatto salire sul palco, dandogli un bacio appassionato al termine del brano. Una performance di cui ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non costituisce reato. Iltrasul palco del Festival diche tanto ha fatto discutere finisce con un nulla di fatto, almeno per quanto riguarda l’esposto dell’associazione Pro Vita nei confronti dei due cantanti. Ladelle Repubblica di Imperia, infatti, ha. L’associazione aveva presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico. Come ricorderete, durante la finale del Festival,, mentre si esibiva con la sua Made in Italy, ha prima mimato un rapporto sessuale con, seduto in prima fila, e poi lo ha fatto salire sul palco, dandogli unappassionato al termine del brano. Una performance di cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La procura della Repubblica di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto di Pro Vita nei confronti di Fedez e… - OnlyHipStarr : RT @Iperbole_: Ricordate la denuncia fatta dai cattotalebani contro Sanremo per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical per 'atti osceni in luog… - foggylady : RT @Iperbole_: Ricordate la denuncia fatta dai cattotalebani contro Sanremo per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical per 'atti osceni in luog… - Sonotornato4 : RT @giubileif: A maggio a Bologna i collettivi aggredirono militanti di destra, la procura ha chiesto rinvio a giudizio per 8 persone ma al… - GerardoFulgion1 : RT @Iperbole_: Ricordate la denuncia fatta dai cattotalebani contro Sanremo per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical per 'atti osceni in luog… -