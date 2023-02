La prima volta del presidente Marani a una partita del campionato Primavera23 Febbraio 2023- (Di giovedì 23 febbraio 2023) Firenze, 23 Febbraio 2022. Sabato prossimo 25 Febbraio 2023, sarà la prima volta del presidente di Lega Pro Matteo Marani in uno stadio del campionato primavera per seguire i giovani di un club di serie C. Il presidente Marani sarà infatti al centro sportivo “Giacinto Facchetti” di Cologno al Serio (Bergamo) per assistere alla partita AlbinoLeffe-Brescia valida per il girone A del campionato “primavera 2”. La gara tra i giovani Under 19 avrà inizio alle ore 14:30. Il presidente seguirà l’incontro insieme al presidente dell’AlbinoLeffe Gianfranco Andreoletti. Fonte articolo e foto: www.lega-pro.com seriea24.it: ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Firenze, 232022. Sabato prossimo 25, sarà ladeldi Lega Pro Matteoin uno stadio delvera per seguire i giovani di un club di serie C. Ilsarà infatti al centro sportivo “Giacinto Facchetti” di Cologno al Serio (Bergamo) per assistere allaAlbinoLeffe-Brescia valida per il girone A delvera 2”. La gara tra i giovani Under 19 avrà inizio alle ore 14:30. Ilseguirà l’incontro insieme aldell’AlbinoLeffe Gianfranco Andreoletti. Fonte articolo e foto: www.lega-pro.com seriea24.it: ...

