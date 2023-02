La prevendita dei biglietti per le gare del “Mazza” attiva anche allo SPAL Store (Di giovedì 23 febbraio 2023) A partire da oggi, mercoledì 22 febbraio, sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita per le partite casalinghe dei biancazzurri anche presso lo SPAL Store di Via Mazzini. Lo Store ufficiale del Club entra così nella rete dei punti vendita abilitati all’emissione dei tagliandi per le sfide in programma al “Mazza”, il cui elenco completo è consultabile cliccando qui. Questi gli orari di apertura dello SPAL Store in vista dei prossimi due impegni casalinghi della SPAL contro Frosinone e Cittadella: – Mercoledì 22 febbraio: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 – Giovedì 23 febbraio: chiuso – Venerdì 24 e Sabato 25 febbraio: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 – Domenica 26 febbraio: chiuso – ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) A partire da oggi, mercoledì 22 febbraio, sarà possibile acquistare iinper le partite casalinghe dei biancazzurripresso lodi Via Mazzini. Loufficiale del Club entra così nella rete dei punti vendita abilitati all’emissione dei tagliandi per le sfide in programma al “”, il cui elenco completo è consultabile cliccando qui. Questi gli orari di apertura delloin vista dei prossimi due impegni casalinghi dellacontro Frosinone e Cittadella: – Mercoledì 22 febbraio: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 – Giovedì 23 febbraio: chiuso – Venerdì 24 e Sabato 25 febbraio: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 – Domenica 26 febbraio: chiuso – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvoeccezioni_ : @OfficialUSS1919 Abbiamo provveduto a mandare l'e mail alle dieci (di solito la mandiamo alle 9.01)per richiedere i… - whitesnowqueens : No scusate ma com'è che la prevendita dei biglietti di anson seabra è aperta ma non posso vedere il prezzo? Sì scr… - justholdon_92 : @team_world per la prevendita dei biglietti di mengoni posso usare la 18 app o devo aspettare la vendita libera? - justholdon_92 : Ma posso usare il bonus 18 app per la prevendita dei biglietti di #MarcoMengoni #bonus18app #500euro - JDearBoo : io me lo sentivo che i cinema avrebbero fatto un macello con la vendita dei biglietti anche se erano in PREvendita,… -