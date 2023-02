La presidente Ursula Von der Leyen a Capaci per rende omaggio a Falcone e alle vittime della mafia (Di giovedì 23 febbraio 2023) La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si è soffermata alcuni minuti alla stele lungo l’autostrada Palermo-Capaci per rendere omaggio al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta assassinati dalla mafia nel ’92. Von der Leyen ha deposto una corona. Con lei il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta. Al suo arrivo all’aeroporto ‘Falcone Borsellino’, la presidente della commissione Ue è stata accolta dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, dal presidente dell’Assemblea siciliana Gaetano Galvagno, dal prefetto Maria Teresa Cucinotta e dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) LaCommissione Ue,von der, si è soffermata alcuni minuti alla stele lungo l’autostrada Palermo-perreal giudice Giovanni, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta assassinati dallanel ’92. Von derha deposto una corona. Con lei il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta. Al suo arrivo all’aeroporto ‘Borsellino’, lacommissione Ue è stata accolta dalRegione siciliana Renato Schifani, daldell’Assemblea siciliana Gaetano Galvagno, dal prefetto Maria Teresa Cucinotta e dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : ?? La Presidente + la CoP (Conferenza dei Presidenti) del #ParlamentoEuropeo BOCCIA la richiesta della Commissione C… - ladyonorato : ?? Il New York Times porta in giudizio l’#UE per obbligare la #CommissioneEuropea a rivelare i contenuti degli Sms f… - LaVeritaWeb : L’Eurocamera fa quadrato attorno a Ursula von der Leyen e sceglie di non convocarla in Aula. La presidente della Co… - Agenzia_Ansa : Ursula Von der Leyen ha iniziato la visita in Sicilia da Capaci. 'Falcone disse: 'Gli uomini passano le idee restan… - SilviaDiDonato6 : @AdrianaSpappa Non posso accettare un mondo dove una che fa governare la sua nazione ed il suo popolo da bidè e urs… -