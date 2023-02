La preside di Firenze rischia provvedimenti disciplinari? La Cgil: "Minaccia infondata" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rossi: "È una provocazione tesa a chiudere la bocca a quei presidi che invece vogliono testimoniare fino in fondo il loro ruolo". Il sindacato lancia una mobilitazione antifascista Leggi su lanazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rossi: "È una provocazione tesa a chiudere la bocca a quei presidi che invece vogliono testimoniare fino in fondo il loro ruolo". Il sindacato lancia una mobilitazione antifascista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ho letto con sconcerto la lettera della preside del liceo di Firenze in merito al pericolo del fascismo. Cara presi… - ZanAlessandro : Le minacce di #Valditara contro la Preside del Da Vinci suonano come un “bravi” agli aggressori fascisti di Firenze… - elio_vito : ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e… - thecoolmauri : RT @MichelinoSaitta: -Bastiano... -Dimmi Saruzzo -Il ministro #Valditara si riserva di valutare possibili provvedimenti disciplinari -Contr… - ravanin58 : RT @elio_vito: ??Il Ministro Valditara non ha detto una parola di condanna per l’assalto squadrista davanti al liceo di Firenze e di solida… -