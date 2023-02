La polmonite, poi l’amputazione di mani e piedi e il coma: Roman Kostomarov è in fin di vita. L’esperto: “Colpa del forte stress e del gelo? Difficile dirlo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dalla polmonite bilaterale all’amputazione di mani e piedi. È il dramma dell’ex pattinatore russo e campione olimpico Roman Kostomarov, 46 anni, ricoverato dal 10 gennaio per una polmonite bilaterale. In seguito al ricovero all’ospedale di Kommunarka, nella periferia di Mosca, si è subito presentata una febbre altissima, insieme ad altri sintomi che ha portato alla diagnosi di una polmonite bilaterale. Da qui l’escalation drammatica, Kostomarov ha infatti dovuto subire l’amputazione dei piedi e forse di alcune dita delle mani per contrastare la diffusione di un’infezione molto aggressiva. Sembra che l’infezione abbia cominciato a diffondersi rapidamente per tutti i distretti del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dallabilaterale aldi. È il dramma dell’ex pattinatore russo e campione olimpico, 46 anni, ricoverato dal 10 gennaio per unabilaterale. In seguito al ricovero all’ospedale di Kommunarka, nella periferia di Mosca, si è subito presentata una febbre altissima, insieme ad altri sintomi che ha portato alla diagnosi di unabilaterale. Da qui l’escalation drammatica,ha infatti dovuto subiredeie forse di alcune dita delleper contrastare la diffusione di un’infezione molto aggressiva. Sembra che l’infezione abbia cominciato a diffondersi rapidamente per tutti i distretti del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... briga17 : @ParcodiGiacomo Uno sono io poi polmonite interstiziale bilaterale …è tutto soggettivo - Clarissa33sed : RT @Agenzia_Ansa: La stella del pattinaggio russo, Roman Kostomarov, 46 anni, lotta tra la vita e la morte. Colpito da una polmonite bilate… - dei_alba : RT @Miti_Vigliero: A un ultraottantenne al PS per polmonite grave, viene proposto di trasferirsi in una struttura specializzata in dermatol… - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: A un ultraottantenne al PS per polmonite grave, viene proposto di trasferirsi in una struttura specializzata in dermatol… - misticmedia : RT @Agenzia_Ansa: La stella del pattinaggio russo, Roman Kostomarov, 46 anni, lotta tra la vita e la morte. Colpito da una polmonite bilate… -