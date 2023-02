La pm molestata dal giudice? La clamorosa decisione del Csm (contro di lei) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le chat di Luca Palamara, a distanza di quasi quattro anni, colpiscono ancora. Ad andarci di mezzo questa volta è stata la pm dell'antimafia di Palermo Alessia Sinatra che aveva definito “porco” il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo. Per la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che ieri ha condannato con la sanzione della censura la toga siciliana, si sarebbe trattato di un «comportamento gravemente scorretto» finalizzato a trovare nella sconfitta di Creazzo, che stava concorrendo per il posto di procuratore di Roma, «una sorta di anelata e privatissima rivincita esclusivamente morale». La magistrata, mentre si trovava a dicembre del 2015 a Roma per un convegno insieme a Creazzo, era stata molestata sessualmente da quest'ultimo rientrando in albergo dove alloggiava. Per evitare il discredito fra i colleghi, la donna aveva preferito non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le chat di Luca Palamara, a distanza di quasi quattro anni, colpiscono ancora. Ad andarci di mezzo questa volta è stata la pm dell'antimafia di Palermo Alessia Sinatra che aveva definito “porco” il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo. Per la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che ieri ha condannato con la sanzione della censura la toga siciliana, si sarebbe trattato di un «comportamento gravemente scorretto» finalizzato a trovare nella sconfitta di Creazzo, che stava concorrendo per il posto di procuratore di Roma, «una sorta di anelata e privatissima rivincita esclusivamente morale». La magistrata, mentre si trovava a dicembre del 2015 a Roma per un convegno insieme a Creazzo, era statasessualmente da quest'ultimo rientrando in albergo dove alloggiava. Per evitare il discredito fra i colleghi, la donna aveva preferito non ...

