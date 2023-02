La Palestina torna a infuocarsi. Dalla striscia lanciati numerosi razzi verso Israele che risponde con l’aviazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Palestina torna a infuocarsi. Dopo l’attacco israeliano di ieri a Nablus in cui sono stati uccisi 11 palestinesi, Hamas ha lanciato diversi razzi Dalla striscia di Gaza verso Israele. A rivelarlo è l’esercito israeliano secondo cui in tutto sono stati lanciati sei razzi, cinque dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea israeliano mentre uno è caduto in una zona disabitata. Non sono state registrate vittime o danni materiali, secondo quanto riferito da fonti israeliane. Un’azione a cui ha subito risposto il governo di Tel Aviv ordinando ai propri aerei da guerra di colpire nuovamente la striscia di Gaza, mirando alle postazioni di Hamas. Secondo le Forze di difesa israeliane ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) La. Dopo l’attacco israeliano di ieri a Nablus in cui sono stati uccisi 11 palestinesi, Hamas ha lanciato diversidi Gaza. A rivelarlo è l’esercito israeliano secondo cui in tutto sono statisei, cinque dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea israeliano mentre uno è caduto in una zona disabitata. Non sono state registrate vittime o danni materiali, secondo quanto riferito da fonti israeliane. Un’azione a cui ha subito risposto il governo di Tel Aviv ordinando ai propri aerei da guerra di colpire nuovamente ladi Gaza, mirando alle postazioni di Hamas. Secondo le Forze di difesa israeliane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlyingAndrew91 : @ValotiRiccardo @FdG_01 Se nn sai come la penso sulla Palestina, ci stanno i miei tweet vecchi a riguardo. Nn sto q… - Fabiocassetta1 : @rulajebreal Torna in Palestina cogliona! - alpinu : @rulajebreal Cara Rula, sei proprio una cacca. Io se fossi al governo ti avrei già sbattuta fuori dall'Italia a cal… - Alessan46051156 : @Pontifex_it Sempre per il momento poi vediamo con il futuro solo se no solo dopo mia morte torna in Palestina a Ga… - Baldaranza : RT @e_romanzi: Prince of fire di Daniel Silva - Torna Gabriel Allon agente segreto tormentato dal passato e da un presente in cui il dovere… -