La nuova vita di Binda: 'In cella 1.286 giorni per errore. Ora salvo gli altri detenuti' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Accusato dell'omicidio di Lidia Macchi fu assolto, ora è presidente di un'associazione di volontariato. 'Aiuterò i carcerati a trovare lavoro, spiegherò loro come vestirsi e come gestire i ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Accusato dell'omicidio di Lidia Macchi fu assolto, ora è presidente di un'associazione di volontariato. 'Aiuterò i carcerati a trovare lavoro, spiegherò loro come vestirsi e come gestire i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Abbandonato in strada, il cucciolo Meiu trova casa nel Comando della Polizia Locale - Un gesto generoso, un cuore g… - lucio22673283 : Quando si inaugura una nuova piega della vita è per sfuggire a una vecchia. - SandraCeradini : RT @enpaonlus: Abbandonato in strada, il cucciolo Meiu trova casa nel Comando della Polizia Locale - Un gesto generoso, un cuore grande! Bu… - OttaviDeborah : RT @enpaonlus: Abbandonato in strada, il cucciolo Meiu trova casa nel Comando della Polizia Locale - Un gesto generoso, un cuore grande! Bu… - CdT_Online : Arsenii, un bimbo ucraino di 8 anni scappato dalla guerra, ci ha aperto le porte della casa in cui vive con la sua… -