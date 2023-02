La musica come strumento di pace per l’Ucraina. Il concerto a Roma (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Questa guerra è uno scontro tra la tirannia e la libertà, tra il passato e il presente, una linea tra bene e male non è mai stata così netta nella storia”, così Yaroslav Melnyk, ambasciatore dell’Ucraina in Italia, ha voluto introdurre il concerto Ukrainian Women’s Bandura Ensemble of Italy, organizzato dalle ambasciate di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Ucraina in partnership con il Centro Studi Americani e in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Un concerto che ha voluto ricordare come la musica sia strumento di pace che travalica i confini e conforta lo spirito in tempi di sofferenza. Presenti all’evento anche il vicesindaco di Roma, Silvia Scozzese, e il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. “come ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Questa guerra è uno scontro tra la tirannia e la libertà, tra il passato e il presente, una linea tra bene e male non è mai stata così netta nella storia”, così Yaroslav Melnyk, ambasciatore delin Italia, ha voluto introdurre ilUkrainian Women’s Bandura Ensemble of Italy, organizzato dalle ambasciate di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Ucraina in partnership con il Centro Studi Americani e in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Unche ha voluto ricordarelasiadiche travalica i confini e conforta lo spirito in tempi di sofferenza. Presenti all’evento anche il vicesindaco di, Silvia Scozzese, e il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. “...

