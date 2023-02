La minaccia di Putin: «La Russia potenzierà le sue forze nucleari». L’Ucraina teme un’ondata di attacchi (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Russia presterà «maggiore attenzione» al potenziamento delle sue forze nucleari. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin in un messaggio in occasione del Giorno dei difensori della Patria e a due giorni dal suo annuncio sulla sospensione della partecipazione al trattato Start. «Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade nucleare», ha detto Putin, aggiungendo che per la prima volta quest’anno saranno schierati i missili balistici intercontinentali Sarmat, un’arma in grado di trasportare più testate nucleari. L’Ucraina teme un’ondata di attacchi della Russia La Russia sta rafforzando le sue posizioni sul fronte. L’Ucraina si aspetta una nuova ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lapresterà «maggiore attenzione» al potenziamento delle sue. Lo ha dichiarato il presidente Vladimirin un messaggio in occasione del Giorno dei difensori della Patria e a due giorni dal suo annuncio sulla sospensione della partecipazione al trattato Start. «Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade nucleare», ha detto, aggiungendo che per la prima volta quest’anno saranno schierati i missili balistici intercontinentali Sarmat, un’arma in grado di trasportare più testatedidellaLasta rafforzando le sue posizioni sul fronte.si aspetta una nuova ...

