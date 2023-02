La mano degli emiri sulla Premier League ma i tifosi del Manchester si ribellano (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’offerta da sei miliardi di dollari è ancora in piedi, è «reale» in tutti i sensi. Lo sceicco Al Thani vuole per il suo parco-giochi anche il Manchester United, di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’offerta da sei miliardi di dollari è ancora in piedi, è «reale» in tutti i sensi. Lo sceicco Al Thani vuole per il suo parco-giochi anche ilUnited, di L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Oggi sono intervenuto in Senato sul pestaggio avvenuto sabato scorso, fuori dal Liceo Michelangiolo a Firenze, per… - youresogoldenvv : RT @BARRICADE248: Le canzoni degli 883 e di Max Pezzali vanno ascoltate con la mano sul cuore #MichelleImpossible - BARRICADE248 : Le canzoni degli 883 e di Max Pezzali vanno ascoltate con la mano sul cuore #MichelleImpossible - Gio65m : @a_r_t_66 Delle mamme degli altri eccidi che facciamo ... Donbass e Donetsk dal 2014 al 2021 lo sai che il governo… - CenturrinoLuigi : RT @sonoAra: Dunque, non abbiamo i soldi per il #superbonus110 ma promettiamo pieno appoggio economico (armi e aiuti vari) all'#Ucraina? M… -