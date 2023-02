La “maledizione” del numero 14: Di Gaudio e una stagione in salita (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – In quanto doppio del 7, considerato simbolo della completezza e uno dei numeri “magici” più potenti, anche il 14 ha avuto una certa fortuna nella cultura e nella religione umana. Anche nel mondo del calcio, il 14 non è un numero come gli altri. Non avendo uno specifico ruolo nella divisione classica dei numeri dall’1 all’11, la 14 era una delle maglie indossate dalle riserve della squadra, di solito da giocatori che ricoprivano il ruolo di centrocampista. Negli anni ’70 è apparso sulle spalle di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi: Johan Cruijff, uno dei migliori calciatori della storia moderna. Una maglia pesante, insomma. All’Avellino è un “numero maledetto”. Negli anni i diversi giocatori che hanno indossato la maglia numero 14 hanno dovuto fare i conti con lunghi infortuni o sfortune ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – In quanto doppio del 7, considerato simbolo della completezza e uno dei numeri “magici” più potenti, anche il 14 ha avuto una certa fortuna nella cultura e nella religione umana. Anche nel mondo del calcio, il 14 non è uncome gli altri. Non avendo uno specifico ruolo nella divisione classica dei numeri dall’1 all’11, la 14 era una delle maglie indossate dalle riserve della squadra, di solito da giocatori che ricoprivano il ruolo di centrocampista. Negli anni ’70 è apparso sulle spalle di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi: Johan Cruijff, uno dei migliori calciatori della storia moderna. Una maglia pesante, insomma. All’Avellino è un “maledetto”. Negli anni i diversi giocatori che hanno indossato la maglia14 hanno dovuto fare i conti con lunghi infortuni o sfortune ...

