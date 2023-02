La Lettera di Papa Francesco a Lino Banfi! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Papa Francesco ha scritto una Lettera commovente a Lino Banfi in occasione dei funerali della adorata moglie Lucia. Ecco il contenuto. #Linobanfi #luciabanfi #PapaFrancesco Lino Banfi e la moglie Lucia, uniti da più di 60 anni, hanno ricevuto un affettuoso messaggio dal Papa in occasione dei funerali di lei. Lucia Zagaria, malata da tempo, è morta mercoledì notte al Campus Biomedico di Roma. La figlia Rosanna ha dato l’annuncio su Instagram: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. In una Lettera di cui riferisce l’Adnkronos, Papa Francesco, che più volte ha incontrato l’attore pugliese, scrive: “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha scritto unacommovente aBanfi in occasione dei funerali della adorata moglie Lucia. Ecco il contenuto. #banfi #luciabanfi #Banfi e la moglie Lucia, uniti da più di 60 anni, hanno ricevuto un affettuoso messaggio dalin occasione dei funerali di lei. Lucia Zagaria, malata da tempo, è morta mercoledì notte al Campus Biomedico di Roma. La figlia Rosanna ha dato l’annuncio su Instagram: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. In unadi cui riferisce l’Adnkronos,, che più volte ha incontrato l’attore pugliese, scrive: “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e ...

