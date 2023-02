“La leggenda di Belle e la Bestia” in scena al Creberg

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Bergamo. Dopo il successo di pubblico ottenuto nella scorsa stagione teatrale, torna inlo spettacolo “Ladie la”. In tournée fino ad aprile in molte città italiane, arriva a Bergamo venerdì 3 marzo: verrà proposto alle 21 al tetro. Un cast totalmente rinnovato per uno spettacolo originale, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, prodotto dalla Compagnia dell’ORA, specializzata nel family entertainment, che dallo scorso anno è diventata una crescente realtà produttiva nel panorama del musical italiano. Lo spettacolo è firmato da Luca Cattaneo, autore e regista; le musiche, tutte originali, sono state scritte da Enrico Galimberti – innel ruolo della– e seguono il racconto della vicenda, ...