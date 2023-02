La Juve trema ?, raggiunge Jorginho all’Arsenal ?? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tentazione Arsenal per un big bianconero: Arteta insiste dopo l’arrivo di Jorginho. Tutti i dettagli Jorginho, ex obiettivo anche della Juve, si è già preso l’Arsenal capolista in Premier League… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tentazione Arsenal per un big bianconero: Arteta insiste dopo l’arrivo di. Tutti i dettagli, ex obiettivo anche della, si è già preso l’Arsenal capolista in Premier League… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tomas1374 : #Bonucci al #JuniorReporter ????? 'Non voglio esser presuntuoso, ma il mio sogno è vincere una coppa europea con la… - sportli26181512 : Borussia Dortmund, sgarro a Juve e Roma. Ecco i nomi: Il Borussia Dortmund trema per la situazione di Jude Bellingh… - LucaMktg : @ZZiliani @PrimeVideoIT Insomma #Maggiani trema, perché il tuo posto come: 'Club Referee Manager' é assolutamente i… - infoitsport : Juve, Allegri adesso trema: 'Destino segnato' - - SOS_JUVE : RT @magabarroi: Il Palazzo trema , cadono le prime teste , andiamo avanti così , Fino alla Fine ???? -