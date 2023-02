La Juve asfalta il Nantes Allegri | il dettaglio dopo il gol | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Novanta minuti per sfatare il tabù Europa. Appena venti per ammutolire la bolgia dello Stade de la Beaujoire e staccare virtualmente il pass per gli ottavi. Lantus supera l'ostacolocon una prova convincente, ma se la trasferta in terra francese si trasforma in una poco più di una formalità il merito è tutto del numero 22 bianconero. Angel Di Maria rende facile ciò che è difficile, ai limiti dell'impossibile. Sblocca il risultato con uno splendido tiro a giro di prima, si guadagna il rigore del raddoppio con un'altra magia, causando nell'occasione l'espulsione di Pallois. E, nella ripresa,una miriade di occasioni sbagliate dai compagni, è lui stesso a chiudere definitivamente la partita, di testa (non certo la specialità della casa), in una serata da ricordare per lui e per la Vecchia Signora, che scaccia le paure e ...