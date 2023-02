La guerra rimane il male assoluto: in un mondo ingiusto e degradato sopravvive solo il più forte (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Carmelo Zaccaria La rappresentazione del male è stato uno dei temi più ricorrenti del genio artistico di ogni tempo. L’arte spesso ritrae proprio la stortura, la perfidia, il torbido si trovano tracce nella letteratura, nella musica, nella pittura, nel furore di Medea, nello strazio di Guernica, nella spietatezza di Lady Macbeth. Il male assoluto, irriducibile, di ghiaccio è raffigurato in Anton Chigurh, il killer del racconto Non è un paese per vecchi di Cormar McCarthy, che affida al “testa o croce” la casualità della sua mattanza. Nel finale, inseguito dalla polizia, rimane vittima di un violento incidente d’auto che avrebbe stroncato anche una quercia. Tuttavia riesce a medicarsi da solo sul marciapiede e poi a fuggire, a dileguarsi, mezzo sciancato, ma ancora vivo, in attesa di ricomparire, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) di Carmelo Zaccaria La rappresentazione delè stato uno dei temi più ricorrenti del genio artistico di ogni tempo. L’arte spesso ritrae proprio la stortura, la perfidia, il torbido si trovano tracce nella letteratura, nella musica, nella pittura, nel furore di Medea, nello strazio di Guernica, nella spietatezza di Lady Macbeth. Il, irriducibile, di ghiaccio è raffigurato in Anton Chigurh, il killer del racconto Non è un paese per vecchi di Cormar McCarthy, che affida al “testa o croce” la casualità della sua mattanza. Nel finale, inseguito dalla polizia,vittima di un violento incidente d’auto che avrebbe stroncato anche una quercia. Tuttavia riesce a medicarsi dasul marciapiede e poi a fuggire, a dileguarsi, mezzo sciancato, ma ancora vivo, in attesa di ricomparire, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Dopo il #terremoto cosa rimane del patrimonio storico di #Aleppo? Con la popolazione è stata colpita anche la sua s… - Marte7983 : RT @ilfattoblog: 'Oggi diventa reale il rischio di aggirarsi come sonnambuli sull'orlo dell'abisso...' #marciaperlapace - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Oggi diventa reale il rischio di aggirarsi come sonnambuli sull'orlo dell'abisso...' #marciaperlapace - ilfattoblog : 'Oggi diventa reale il rischio di aggirarsi come sonnambuli sull'orlo dell'abisso...' #marciaperlapace - ascarant : RT @marioricciard18: Questo, per me, rimane il nocciolo della questione, per quanto riguarda la guerra e il ruolo degli intellettuali. #Ucr… -