La "guerra" delle informazioni tra Mosca e Ucraina sulla Moldavia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sia la Russia che l'Ucraina hanno in comune una posizione sulla Moldavia: accusano l'avversario nella guerra che infiamma l'Est Europa di voler trascinare nel conflitto la piccola Repubblica ex sovietica. Chisinau da diversi giorni vede il governo della presidentessa Maia Sandu lanciare messaggi all'Occidente perché preoccupato dalle possibili mosse russe. Tra guerra ibrida, disinformazione e InsideOver.

