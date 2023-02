La guerra degli Ultrà, dalla curva dei Fedayn il coro dei romanisti: “Vesuvio, lavali col fuoco” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma. Tra gli Ultrà napoletani e romanisti, dire che la situazione è semplicemente ”tesa”, vuol dire tradire il principio di realtà. La situazione è critica, anche perché non si perde occasione per poteri lanciare l’ennesimo guanto di sfida che potrebbe innescare delle successive reazioni a catena. Lazio, vandali romanisti imbrattano la targa a Umberto Lenzini. Onorato: ”Offesa grave, non è tifo sano” La guerra aperta tra romanisti e napoletani A seguito dell’episodio dello striscione dei Fedayn, lo storico gruppo della curva Su giallorossa che ha visto sottrarsi l’oggetto a domicilio da parte degli Ultrà dello Stella Rossa per poi rivederla drammaticamente in fiamme a Belgrado, ora la situazione potrebbe addirittura precipitare. Un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma. Tra glinapoletani e, dire che la situazione è semplicemente ”tesa”, vuol dire tradire il principio di realtà. La situazione è critica, anche perché non si perde occasione per poteri lanciare l’ennesimo guanto di sfida che potrebbe innescare delle successive reazioni a catena. Lazio, vandaliimbrattano la targa a Umberto Lenzini. Onorato: ”Offesa grave, non è tifo sano” Laaperta trae napoletani A seguito dell’episodio dello striscione dei, lo storico gruppo dellaSu giallorossa che ha visto sottrarsi l’oggetto a domicilio da partedello Stella Rossa per poi rivederla drammaticamente in fiamme a Belgrado, ora la situazione potrebbe addirittura precipitare. Un ...

