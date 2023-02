La giostra in Florida si blocca in aria, le cabine si ribaltano per il vento (Di giovedì 23 febbraio 2023) Paura a Tampa in Florida: venerdì pomeriggio la giostra "Enterprise" è stata fermata improvvisamente. I gestori hanno spiegato che alcuni clienti si stavano sentendo male e hanno stoppato il giro. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Paura a Tampa in: venerdì pomeriggio la"Enterprise" è stata fermata improvvisamente. I gestori hanno spiegato che alcuni clienti si stavano sentendo male e hanno stoppato il giro. Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : A causa del vento alcune cabine hanno iniziato a muoversi e si sono ribaltate. A bordo non ci sono cinture di sicur… - Luxgraph : La giostra in Florida si blocca in aria, le cabine si ribaltano per il vento #corriere #news #2022 #italy #world… - StaserasolounTG : RT @RaiNews: Florida. Una giornata tranquilla in fiera si è trasformata in attimi di paura. Le persone, salite sulla giostra, si sono ritro… - RaiNews : Florida. Una giornata tranquilla in fiera si è trasformata in attimi di paura. Le persone, salite sulla giostra, si… -