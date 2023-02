La forza del Napoli è la sua pluralità culturale: 17 nazionalità in rosa, un modello di integrazione (Libero) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Napoli è un perfetto modello di integrazione culturale e stilistico. Tra le sue fila ci sono 19 stranieri su 27 giocatori. Provengono da 4 continenti, in tutto 17 nazionalità diverse. Un assortimento che rende possibile il dominio in Serie A e in Europa. Lo scrive Claudio Savelli su Libero. “Il Napoli è mondiale per come gioca e per chi ci gioca. Nella rosa della capolista ci sono ben 17 nazionalità diverse in rappresentanza di quattro continenti (Europa, Africa, America, Asia), quasi tutto il mondo. È un perfetto esempio di integrazione di culture, stili e qualità utile sia al mondo del calcio sia al mondo in generale”. E non è nemmeno scontato che culture così diverse si incontrino e funzionino ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilè un perfettodie stilistico. Tra le sue fila ci sono 19 stranieri su 27 giocatori. Provengono da 4 continenti, in tutto 17diverse. Un assortimento che rende possibile il dominio in Serie A e in Europa. Lo scrive Claudio Savelli su. “Ilè mondiale per come gioca e per chi ci gioca. Nelladella capolista ci sono ben 17diverse in rappresentanza di quattro continenti (Europa, Africa, America, Asia), quasi tutto il mondo. È un perfetto esempio didi culture, stili e qualità utile sia al mondo del calcio sia al mondo in generale”. E non è nemmeno scontato che culture così diverse si incontrino e funzionino ...

