La Faz | «Il Napoli scuote la gerarchia europea cementata da denaro e tradizione»

Sul Napoli piovono elogi da mezza, anzi da tutta, Europa. Forse quello definitivo lo scrive Peter Hess sulla Faz. Il quotidiano di Francoforte non si tiene: ogni tanto, scrive, ogni "pochi anni, una squadra in Europa riesce a elevarsi giocosamente al di sopra delle altre, a scuotere la gerarchia ancestrale che sembra cementata dal denaro e dalla tradizione, e a giocare un calcio migliore rispetto ai soliti sospetti di Barcellona, Madrid, Londra, Manchester, Liverpool, Monaco di Baviera e Parigi. Ciò non porta sempre a titoli come successo. Il Porto, o all'Ajax, il Borussia Dortmund o lo Shakhtar Donetsk hanno rubato il cuore degli amanti del calcio per le emozionanti interpretazioni del loro sport. Quest'anno è il Napoli che incanta e impressiona".

