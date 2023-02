La fallimentare politica distensiva della Cina in Europa (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sembrava quasi esserci riuscita, la Cina. Mostrarsi disponibile a compiere uno sforzo in più per ottenere il raggiungimento della pace in Ucraina, in cambio del mantenimento e anzi rilancio della cooperazione commerciale e diplomatica. Con l’effetto collaterale, positivo nella prospettiva di Pechino, di presentarsi come potenza responsabile e garante della stabilità. Al contrario degli Stati Uniti, dipinti come agente d’instabilità che persegue il proprio interesse anche a danno dei partner europei. Una retorica che funziona ad alcune latitudini e che anche nel Vecchio Continente sembrava che potesse ricevere licenza di circolazione, a patto di restare implicita sul fronte delle accuse a Washington. Sembrava quasi esserci riuscita, la Cina. Il tour europeo di Wang Yi, promosso lo scorso ottobre da ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sembrava quasi esserci riuscita, la. Mostrarsi disponibile a compiere uno sforzo in più per ottenere il raggiungimentopace in Ucraina, in cambio del mantenimento e anzi rilanciocooperazione commerciale e diplomatica. Con l’effetto collaterale, positivo nella prospettiva di Pechino, di presentarsi come potenza responsabile e garantestabilità. Al contrario degli Stati Uniti, dipinti come agente d’instabilità che persegue il proprio interesse anche a danno dei partner europei. Una retorica che funziona ad alcune latitudini e che anche nel Vecchio Continente sembrava che potesse ricevere licenza di circolazione, a patto di restare implicita sul fronte delle accuse a Washington. Sembrava quasi esserci riuscita, la. Il tour europeo di Wang Yi, promosso lo scorso ottobre da ...

