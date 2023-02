La Dynamic Island arriva su Android. La prima a copiarla è stata Realme (Di giovedì 23 febbraio 2023) Comparsa in un tweet del vicepresidente di Realme, la Mini Capsule ha nette somiglianze con la Dynamic Island. Sarà lanciata sul prossimo smartphone della serie C.... Leggi su dday (Di giovedì 23 febbraio 2023) Comparsa in un tweet del vicepresidente di, la Mini Capsule ha nette somiglianze con la. Sarà lanciata sul prossimo smartphone della serie C....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... melablog : Dynamic Island, Realme ha mantenuto la promessa e l’ha COPIATA: guarda le foto - infoitscienza : Realme Mini Capsule, la risposta a Dynamic Island di Apple - SignorCEO : RT @wireditalia: Un tweet pubblicato e poi cancellato da parte del vice-presidente del brand cinese ha mostrato la novità in arrivo https:… - wireditalia : Un tweet pubblicato e poi cancellato da parte del vice-presidente del brand cinese ha mostrato la novità in arrivo - infoitscienza : Display più grande, Dynamic Island e USB-C per iPhone 15? -