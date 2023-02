La D’Urso zittisce un ospite | ecco cosa c’è dietro

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Launin diretta tv a Pomeriggio Cinque,è successo I rapporti tra Barbarae Maria De Filippi pare non siano mai stati così gioiosi. Sembrerebbe che in passato ci sia stata una rottura tra le due parti, con lae la De Filippi che non si vedrebbero di buon occhio L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Barbara d’Urso zittisce l’ospite: cosa non si può dire a Pomeriggio 5, clima teso a Mediaset? #barbaradurso… -

Come mai Barbaral'ospite: tensione con Maria De Filippi Da tempo si vocifera di presunti rapporti tesi tra due conduttrici Mediaset: Barbarae Maria De Filippi . Non è ...I rapporti tra Barbarae Maria De Filippi , si dice, non sarebbero mai stati idilliaci: insomma, ben lontani i tempi in cui Carmelita in veste di ospite animava le puntata di C'è posta per te su Canale 5. Ammesso che ...

Pomeriggio 5, D'Urso zittisce l'ospite: "Cosa c'è dietro", un caso a Mediaset Liberoquotidiano.it

Piqué zittisce Shakira e il gossip: primo selfie di coppia con Clara Chia Marti Tuttosport

Pomeriggio 5, D'Urso zittisce Tavassi: "Guarda queste rughe!" Liberoquotidiano.it

Rispoli risponde ad Esposito. Poi Cheddira gela il Cosenza, vince il ... Quotidiano online