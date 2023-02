La curiosità di Putin per la crisi dei Ferragnez: la vignetta di Osho (Di giovedì 23 febbraio 2023) La domanda serpeggia da giorni, almeno da quando, finito il Festival di Sanremo, tra Fedez e Chiara Ferragni sembra calato il gelo sui social. Il dubbio che il rapporto tra i due possa arrivare addirittura al capolinea è tema di discussione ormai quotidiano, tanto sui social quanto nei bar, ma nessuno trova una risposta a questa apparente situazione di stallo nata durante la serata finale del Festival, quando il rapper si è fatto baciare da Rosa Chemical. Dalla coppia vige il più totale riserbo, un muro di silenzio che solo potenti mezzi spionistici potrebbero scalfire. Ed è così che Federico Palmaroli, autore di le più belle frasi di Osho, si è immaginato che cosa davvero si sarebbero detti il presidente russo Vladimir Putin con il leader cinese Xi Jinping: «Te che c’hai i palloni spia in tutto il mondo… Ma è vero che i Ferragnez se ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) La domanda serpeggia da giorni, almeno da quando, finito il Festival di Sanremo, tra Fedez e Chiara Ferragni sembra calato il gelo sui social. Il dubbio che il rapporto tra i due possa arrivare addirittura al capolinea è tema di discussione ormai quotidiano, tanto sui social quanto nei bar, ma nessuno trova una risposta a questa apparente situazione di stallo nata durante la serata finale del Festival, quando il rapper si è fatto baciare da Rosa Chemical. Dalla coppia vige il più totale riserbo, un muro di silenzio che solo potenti mezzi spionistici potrebbero scalfire. Ed è così che Federico Palmaroli, autore di le più belle frasi di, si è immaginato che cosa davvero si sarebbero detti il presidente russo Vladimircon il leader cinese Xi Jinping: «Te che c’hai i palloni spia in tutto il mondo… Ma è vero che ise ...

