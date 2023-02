La Cupola Milano | orari | menu del ristorante

Leggi su milano-notizie

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Se siete alla ricerca di undi alta cucina nel cuore di, Laè sicuramente il posto giusto per voi. Situato a pochi passi dal Duomo, questoè il luogo perfetto per ogni occasione, che si tratti di un pranzo di lavoro o di una cena romantica. La location è semplicemente incredibile, con unaalta 9 metri che domina l’intero locale. Questa caratteristica architettonica dà il nome ale lo rende unico nel suo genere. Laè il luogo ideale per godere di un’esperienza gastronomica indimenticabile, in un’atmosfera di lusso e raffinatezza. Situato in via Tommaso Grossi 1, Laè facilmente raggiungibile dai principali punti di interesse della città, come la Cattedrale del ...