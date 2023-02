“La crociata dei bambini” | ecco ballata di Vinicio Capossela contro tutte le guerre

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEsce venerdì 24 febbraio Ladei, il nuovo brano diche riparte dal poema di Bertolt Brecht “Ladei ragazzi” (1942, in Italia edito da Einaudi nel 1959), per affrontare “la peggiore delle catastrofi: la guerra, con tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione, di vanificazione di ogni sforzo ‘culturale’.” A un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina, la prima di tredici canzoni urgenti che arriveranno presto a farsi sentire. Nel poema Ladei ragazzi lo scrittore e drammaturgo tedesco rievocava un evento storico di epoca medievale – un gruppo die adolescenti che, attraversando macerie, morte e distruzione, cerca la via per una terra di pace ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vcapossela : Esce a mezzanotte su tutte le piattaforme ‘’La crociata dei bambini’’, il nuovo brano di Vinicio Capossela. A un an… - SeaWatchItaly : Ogni volta tocca ai tribunali ribadire quello che dovrebbe essere ovvio: soccorrere non è un crimine. Ogni crociata… - Momo56483744 : RT @vcapossela: Esce a mezzanotte su tutte le piattaforme ‘’La crociata dei bambini’’, il nuovo brano di Vinicio Capossela. A un anno esatt… - giovanninia : RT @vcapossela: Esce a mezzanotte su tutte le piattaforme ‘’La crociata dei bambini’’, il nuovo brano di Vinicio Capossela. A un anno esatt… - araldo71 : RT @vcapossela: Esce a mezzanotte su tutte le piattaforme ‘’La crociata dei bambini’’, il nuovo brano di Vinicio Capossela. A un anno esatt… -

Esce il 24 febbraio, a un anno dall'invasione russa in Ucraina, 'Labambini', il nuovo brano di Vinicio Capossela che riparte dal poema di Bertolt Brecht 'Laragazzi' (1942, in Italia edito da Einaudi nel 1959), per affrontare 'la peggiore ...Una condizione su cui grava l 'aumento dell'inflazione,tassi di interesse,canoni di ... 'Il governo prosegue nella suacontro i poveri e si sta assumendo la responsabilità gravissima ...

Ballata di Capossela contro la guerra: "La Crociata dei bambini" Agenzia askanews

"La crociata dei bambini" di Bertolt Brecht a Ostia RomaToday

VINICIO CAPOSSELA - La Crociata dei Bambini (Radio Date: 24-02 ... EarOne

Vinicio Capossela, il nuovo singolo è “La crociata dei bambini” Radio Subasio

Venerdì 24 Febbraio dalle ore 09.00 alle ore 11.00 manifestazione ... ATAC Roma

& “Volevan fuggire dagli occhi la guerra,volevan fuggirla per cielo e per terra” & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...Roma, 23 feb. (askanews) - Esce il 24 febbraio, a un anno dall'invasione russa in Ucraina, "La crociata dei bambini", il nuovo brano di Vinicio Capossela che riparte dal poema di Bertolt Brecht "La ...