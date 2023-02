La corsa all'oro del Pianeta (Di giovedì 23 febbraio 2023) In un anno le miniere d'oro emettono più gas serra di tutti i voli passeggeri tra le nazioni europee messi insieme. L'estrazione dell'oro rappresenta anche il 38% delle emissioni globali annuali di mercurio, che causano ai milioni di minatori su piccola scala l’avvelenamento cronico da mercurio, che può causare malattie debilitanti, specialmente nei bambini. Ora si discute di una possibile chiusura di tutte le miniere. Ma è possibile farlo e a che costi? Oppure si puo’ estrarlo in “maniera pulita” ? Ne parliamo con Giovanni Brussato Ingegnere minerario. Leggi su panorama (Di giovedì 23 febbraio 2023) In un anno le miniere d'oro emettono più gas serra di tutti i voli passeggeri tra le nazioni europee messi insieme. L'estrazione dell'oro rappresenta anche il 38% delle emissioni globali annuali di mercurio, che causano ai milioni di minatori su piccola scala l’avvelenamento cronico da mercurio, che può causare malattie debilitanti, specialmente nei bambini. Ora si discute di una possibile chiusura di tutte le miniere. Ma è possibile farlo e a che costi? Oppure si puo’ estrarlo in “maniera pulita” ? Ne parliamo con Giovanni Brussato Ingegnere minerario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se nel lancio lungolinea di #Lobotka per #Lozano, liberato in corsa 50 metri più avanti, c’era già nell’aria il pro… - acocukora : RT @charliecarla: Oggi parecchie astutissime volpi del giornalismo nostrano invitano a non leggere questo libro censurandolo a male parole.… - TgLa7 : #PrimariePD La vittoria di Bonaccini non si è verificata nelle grandi città a cominciare da Roma e Milano. Da qui l… - Rojas3299 : RT @84Andreac: @cippiriddu Dimarco dura 50 minuti e questo perché non ha mai tirato il fiato durante la stagione (male Inzaghi su questo).… - 93ANDERVSON : Mentre si parla di un professore simone manuel aaaaa io qui ad aspettare di essere contattata come comparsa perché… -