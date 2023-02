La composizione negoziata come soluzione per l’indice di liquidità (Di giovedì 23 febbraio 2023) La composizione negoziata della crisi come soluzione per superare le problematiche legate all’indice di liquidità. Angela Petrosillo, Federico Venturi Ferriolo, Nicoló Peri e Francesco Marcello Polvara di LCA Studio Legale hanno analizzato il tema dell’indicatore di liquidità in uno studio specifico. Si tratta di un parametro imposto dalla FIGC al fine di monitorare l’equilibrio finanziario L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ladella crisiper superare le problematiche legate aldi. Angela Petrosillo, Federico Venturi Ferriolo, Nicoló Peri e Francesco Marcello Polvara di LCA Studio Legale hanno analizzato il tema dell’indicatore diin uno studio specifico. Si tratta di un parametro imposto dalla FIGC al fine di monitorare l’equilibrio finanziario L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie La composizione negoziata come soluzione per l’indice di liquidità: La Composizione Negoziata… - PaoloAlfan0 : RT @SSM_Italia: ?? Sono online due nuovi numeri dei #QuaderniSSM con approfondimenti e contributi su ??Il diritto dell’immigrazione ??Composi… - SSM_Italia : ?? Sono online due nuovi numeri dei #QuaderniSSM con approfondimenti e contributi su ??Il diritto dell’immigrazione… - SkydAnc3R : Visto che il filone composizione negoziata della crisi non ha attecchito, è ricominciata la settimana decisiva per… - inFinance_it : Nel DL Pnrr trovano posto due importanti modifiche alla composizione negoziata della crisi. La transazione fiscale… -