La Commissione Ue vieta l'uso di TikTok ai suoi funzionari a causa di timori per la sicurezza dei dati (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Commissione Ue ha invitato tutti i suoi funzionari a rimuovere l'applicazione TikTok dai propri dispositivi, sia quelli aziendali sia quelli personale se usati anche per lavoro. Tik Tok è un'applicazione sviluppata dalla società cinese ByteDance che già in passato, soprattutto negli Stati Uniti, aveva destato timori per la sicurezza. In particolare per il rischio che informazioni degli utilizzatori venissero veicolate verso Pechino. L'applicazione è stata giù vietata sui dispositivi dei funzionari statunitensi e anche l'Olanda sta valutando un analogo divieto. Esplosa nel 2018 l'applicazione di brevi video conta oggi oltre un miliardo di utenti nel mondo. La richiesta di disinstallare TikTok dai cellulari dei dipendenti è legata ...

